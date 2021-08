Thuram Junior, tuttofare con l'Italia nel destino: chi è l'obiettivo nerazzurro

Marcus Thuram, figlio di Lilian, ha da sempre l’Italia nel proprio gene. Nato proprio a Parma (dove giocava il padre) il 6 agosto 1997, potrebbe finalmente sbarcare in Serie A per indossare la maglia dell’Inter. Il Borussia Moenchengladbach (con cui il francese ha un contratto da 2,5 milioni netti fino al 2023) chiede 30 milioni di euro più bonus. I nerazzurri ne offrono circa 25. E per questo Mino Raiola, l’agente, è al lavoro per trovare un’intesa. Intanto, Simone Inzaghi ha dato il suo okay per l'operazione.

Thuram Junior è un attaccante polifunzionale che può essere schierato come prima punta oppure una seconda, partendo più dall’esterno. Alto 192 centimetri, è un gigante predisposto a ricoprire tutte le posizioni dell’attacco: occupare l’area con la sua altezza, partire da fuori con l’agilità ed un fisico tutto sommato longilineo. In effetti Marcus ha spesso giocato come esterno. Veloce, abile nel saltare l’uomo e fornire assist ai compagni. Alla Martial, alla Rashford. Insomma, un giocatore offensivo in grado di far tutto. Che serve molto a questa Inter.

Thuram ha iniziato infatti come esterno di centrocampo. Dopo un apprendistato nel settore giovanile del Barcellona, per non far vivere sotto pressione il figlio, Lilian lo ha spedito in Francia, al Sochaux, dove ha fatto il suo esordio in prima squadra nel 2015. Due anni dopo, nel 2017, il passaggio al Guingamp e il cambio di ruolo: da esterno a punta pura. In due stagione ha collezionato 50 presenze firmando 13 reti. Nell’estate 2019 estate è arrivato il passaggio in Bundesliga, al Borussia Moenchengladbach. In due anni ha totalizzato 80 gare e 25 gol. Guardando dunque la sua media totale in carriera (43 gol in 195 presenze) è chiaro che non siamo davanti a un vero bomber d’area di rigore particolarmente goleador, ma all’Inter confidano che il giocatore debba ancora esplodere in tutta la sua efficacia realizzativa e, come sostenuto da Condò, Thuram è pronto alla consacrazione e maturazione definitiva.

Anche con la Nazionale francese ha avuto esperienza. Dopo aver fatto la trafila nelle Nazionali giovanili, Thuram junior ha debuttato nella Nazionale maggiore l’11 novembre 2020 nell’amichevole contro la Finlandia. Tanta fiducia da parte di Didier Deschamps che lo ha convocato anche agli Europei a scapito proprio di gente come Martial, dove ha giocato 7’ nell’ottavo di finale contro la Svizzera. Europei che comunque Marcus ha vinto da titolare con l’Under 19 francese nel 2016, battendo in finale l’Italia (4-0).

Un tuttofare con l’Italia nel destino: sembra Marcus Thuram Junior l’obiettivo principe della nuova Inter.