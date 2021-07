Thiago Motta pronto a tornare in Italia: per lui c'è un club di Serie A

Probabile ritorno in Serie A da allenatore per Thiago Motta, che nelle ultime ore è diventato il candidato numero uno per la panchina dello Spezia. La squadra ligure, che negli ultimi giorni ha salutato Vincenzo Italiano, è ancora alla ricerca di un nuovo tecnico, e avrebbe trovato nell'ex centrocampista dell'Inter l'uomo giusto per continuare sulla strada del bel gioco intrapresa dal suo predecessore.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, Thiago Motta avrebbe ormai superato la concorrenza di allenatori come Maran, Giampaolo e Farioli, e sarebbe adesso in pole per la panchina dello Spezia. L'allenatore italo-brasiliano ha già guidato una squadra in Serie A; nello specifico, si è seduto sulla panchina del Genoa per un breve periodo nella stagione 2019-2020.