Theo Hernandez: procura apre indagine per il suo post

Il post denigratorio nei confronti dell’arbitro Pasqua, pubblicato e poi eliminato da Theo Hernandez, è finito sotto la lente d'ingrandimento della Procura della Figc, che ha aperto un fascicolo sul caso stesso. La notizia è riportata dall’ANSA.

Il terzino del Milan, successivamente alla gara contro il Napoli, aveva sfogato la delusione e la rabbia nei confronti dell'arbitraggio di Pasqua. Theo recriminava per un calcio di rigore negli ultimi minuti di gioco non concesso al Milan anche con l'ausilio della Var, e su Instagram ha usato la foto dell'arbitro e quattro emoticon con il vomito per "dire la propria".

La storia era stata prontamente eliminata, ma aveva comunque avuto il tempo di essere ripubblicata ed essere notata dai più. Ora c'è la procura federale sulla vicenda.