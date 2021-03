Theo Hernandez: "Inter, lotteremo fino alla fine per lo Scudetto"

Theo Hernandez, terzino mancino del Milan, è stato intervistato dal quotidiano spagnolo As. Ha parlato lungamente, affrontando anche la rivalità con l'Inter ed il rapporto con il suo ex compagno di squadra Hakimi.

Lo scudetto, per Theo, non è ancora un sogno da accantonare: "Credo nella rimonta perché manca ancora tanto. Lotteremo fino all'ultima giornata visto che l'Inter, anche se si è allontanata, può sempre perdere o pareggiare. I campionati spesso regalano sorprese. L'obiettivo è ovviamente la Champions e anche in quel caso sarebbe bellissimo perché il club non la gioca da tanto tempo"

Sull'amicizia che lo lega ad Hakimi ha affermato: "Siamo nemici in campo, ma davvero amici fuori. Parliamo di un grandissimo calciatore, abbiamo caratteristiche simili. Siamo molto offensivi. Non so perché a Madrid non abbiamo trovato spazio, sono decisioni del club e dell'allenatore, ma la cosa migliore per entrambi era andarcene."