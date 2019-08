The Guardian - Inter Sanchez si complica, complice anche la sfortuna

La trattativa che porterebbe Alexis Sanchez all'Inter sembrerebbe essersi complicata. Durante la sfida contro il Crystal Palace, Anthony Martial ha lasciato il campo zoppicante: se l'infortunio dovesse rivelarsi più grave del previsto, il Manchester United potrebbe decidere, secondo quanto riportato da "The Guardian", di non cedere l'attaccante cileno, data la scarsità di alternative in attacco. Nella giornata di oggi, l'ex Udinese e Barcellona si è allenato regolarmente con la squadra come mostrato dalle foto scattate dal "The Sun".

Ole Gunnar Solskjaer, al termine del match ha detto a riguardo: "Dovremo aspettare e vedere. Speriamo che non siano troppo male e che si possano allenare durante la settimana".