Th Sun - Il Manchester United ha rifiutato un'offerta per Lukaku

L'Inter avrebbe offerto 54 milioni di sterline (circa 60 milioni di euro) al Manchester United per l'attaccante belga Romelu Lukaku, scrive il Sun. I Red Devils avrebbero però rifiutato la cifra proposta dal club nerazzurro, non ritenendola congrua al valore del numero 9.

Ed Woodward, vice presidente dei Diavoli Rossi, non sarebbe intenzionato a scendere sotto la cifra stabilita, 83 milioni di euro. La trattativa sta vivendo una fase di stallo. Intanto Lukaku non scenderà in campo contro l'Inter perchè non ritenuto in forma.