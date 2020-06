Terza maglia Inter 20/21 - Svelati pantaloncini e calzettoni. Il moderno incontra il vintage

Terza maglia Inter 20/21 - Complice il Covid-19, il lancio delle nuove divise è slittato nel tempo. La home nerazzurra sarebbe dovuta essere presentata al termine di maggio, in concomitanza con l'ultima gara in casa dell'Inter. Di conseguenza sarebbe stato il turno della away e successivamente, solitamente intorno ai primi di settembre, della third.

Nike per quest'ultima, ha deciso di rendere omaggio alla storica terza maglia della stagione 97/98, quando l'Inter vinse la Coppa UEFA, traendo ispirazione da alcuni dei modelli più importanti di sneakers del colosso statunitense. La scarpa scelta per i nerazzurri è la Nike Air Max 97. Il sito FootyHeadlines ha pubblicato anche quelli che saranno i pantaloncini e i calzettoni del thrid kit. Gli shorts saranno molto simili a quelli Umbro indossati da Ronaldo e a quelli della terza muta attuale, con alcune differenze: sarà assente il colore blu e non compariranno le scritte tono su tono F.C. Internazionale in corsivo. I calzettoni invece saranno molto più minimali e moderni rispetto a quelli, più vintage, della fine degli anni '90.