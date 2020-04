Terza maglia Inter 20/21 - Nike vuole ri-fare la storia del club

Il noto sito Esvaphane ha disegnato, in maniera molto dettagliata, quella che sarà la prossima terza maglia dell'Inter per la stagione 20/21. La divisa trae grande ispirazione dalla storica casacca Umbro del 1997/1998, poi ripresa anche in seguito da Nike dal 2004 al 2006.

I template delle terze maglie del brand statunitense prenderanno spunto anche dalle sneakers Nike più celebri e famose. La scarpa scelta per i nerazzurri sarà la Nike Air Max 97, volgarmente chiamata "Silver".

La divisa sarà grigio chiaro e grigio scuro, lo sponsor Pirelli e logo Nike di colore giallo ocra. Il colletto e le maniche si presenteranno in colorazione nerazzurra. Il crest societario sarà collocato al centro del petto, proprio come le maglie Umbro alla quale sono ispirate.

Come vi avevamo già anticipato in esclusiva, i nerazzurri saranno ancora sponsorizzati Pirelli, probabilmente per l'ultimo anno.

Il font utilizzato da Esvaphane corrisponde a quello della stagione corrente, non è ancora noto come si presenterà.