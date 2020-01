Terza maglia Inter 20/21 - Back to Coppa UEFA 1998

Il noto sito FootyHeadlines ha renderizzato quella che dovrebbe essere, secondo Tuttosport, la terza maglia dell'Inter della stagione 2020/2021. Nike omaggerà la celeberrima casacca della vittoriosa stagione 1997/1998, culminata con la vittoria della Coppa UEFA.

La divisa sarà grigio chiaro e grigio scuro, con sponsor Pirelli e logo Nike di colore giallo ocra. Il colletto e le maniche si presenteranno in colorazione nerazzurra.

Questa rivisitazione del brand statunitense sembrerebbe essere molto fedele all'originale Umbro di più di 20 anni fa.

Non è la prima volta che lo sponsor tecnico tenta di emulare la maglia della prima stagione di Ronaldo, successe già in due stagioni consecutive, dal 2004 al 2006. In quell'occasione però non venne ripreso con tanta cura il template ed i dettagli del colletto e delle maniche, infatti fu utilizzato il classico Total 90, prodotto per tutte le squadre brandivate Nike.