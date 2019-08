Terza maglia Inter 2019/2020, ora è ufficiale la colorazione

La Lega Calcio, dato l’imminente inizio della Coppa Italia, ha reso noto tramite un comunicato, tutte le colorazioni delle divise delle squadre partecipanti. Questi prospetti serviranno in caso di colori di maglia confondibili, in modo che le società possano regolarsi di conseguenza.

La terza divisa dell’Inter non è ancora stata ufficialmente presentata, ma la società nerazzurra ha dovuto comunicare perentoriamente il colore. Il third kit Nike sarà di colorazione nero, come già ampiamente anticipato, vi saranno comunque degli inserti gialli, non inseriti nel comunicato, ininfluenti dal punto di vista della visibilità sul campo. “Involontariamente” sono stati resi noti, in maniera ufficiali, i colori della terza casacca.

Un’altra novità, come già ve ne avevamo parlato in esclusiva, sarà lo sponsor Pirelli, che con ogni probabilità sarà rosso-giallo, esattamente come il logo ufficiale dell’azienda.