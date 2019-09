Terza maglia Inter 19/20 - Svelata la data della presentazione

Alcuni store, senza autorizzazione, hanno già meso in commercio quella che sarà la terza maglia dell'Inter della stagione corrente. La data fissata per la presentazione dovrebbe essere l'8 settembre, circa una settimana prima dell'inizio della Champions League. La data non è certo casuale, vista la forte ispirazione alla F1, sarà ufficializzata in concomitanza con il GP di Monza.

La casacca sarà nera ed impreziosita da decorazioni raffiguranti il crest societario ed il nome “Inter”. Un altra “chicca” questa volta adottata da Nike per tutte le third shirt dei top club, sarà il vecchio logo del brand statunitense. Come anticipato in esclusiva dalla nostra redazione, lo sponsor avrà i colori del logo Pirelli, il giallo ed il rosso.