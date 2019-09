Terza maglia Inter 19/20 - Le prime foto, confermato lo sponsor

FootyHeadlines ha svelato la foto della terza maglia dell'Inter della stagione 19/20. La maglia è già in vendita in alcuni store, ancora prima della presentazione ufficiale.

Come vi avevamo già anticipato in esclusiva, lo sponsor della nuova casacca avrà i colori del logo Pirelli, il giallo ed il rosso. Sarà nera con finiture gialle, ed il logo Nike apparirà nella sua versione vintage, in pieno stile anni '90, ed anche la trama prenderà spunto da quel periodo storico, con le scritte Inter e rimandi al crest. Sarà così su tutte le terze divise delle squadre sponsorizzate da Nike.