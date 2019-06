Teotino non le manda a dire ad Ausilio: "Nonostante gli errori..."

Intervistato da Radio Sportiva, il noto giornalista, Gianfranco Teotino, ha analizzato l'operato di Piero Ausilio all'Inter, chiedendosi come mai non abbia subito le conseguenze dei suoi sbagli.

"E' curioso che ci sia questa controtendenza dell'Inter di tenere Ausilio nonostante gli errori, in questi anni, sia in entrata che in uscita, siano stati clamorosi".