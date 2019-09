Telekom Sport - Puscas ricorda la sua esperienza all'Inter

George Puscas, ex centravanti dell'Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni a Telekom Sport. Ecco le sue parole:



“Tiravo palloni ovunque, stressavo tutti i vicini di casa. Ma alla fine mi piaceva e ho iniziato ad andare agli allenamento due o tre volte alla settimana, anche se ero molto giovane e non sapevo cosa significasse lavorare, mi sono comunque divertito.



Le prime stelle del calcio che ho incontrato è stato all’Inter, che impatto! Dopo ho iniziato ad abituarmi. Ho giocato contro grandi squadre, in tornei in America, contro il Real Madrid. Ricordo quando ho iniziato a fare foto con Bale, Pepe“.