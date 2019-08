Tele Radio Stereo - Colantuono parla di Conte e di Icardi

Stefano Colantuono, ai microfoni di TeleRadioStereo, si è espresso sul caso Icardi e su Conte. Ecco quanto dichiarato:





"Io adoro Antonio Conte, ma dire che lui che farà la differenza significa svalutare un po’ il lavoro di Spalletti degli scorsi due anni. L’Inter ha acquistato giocatori importanti e hanno costruito una squadra per avvicinarsi il più possibile alla Juventus e con Conte può essere sicuramente più facile. La Juventus cambiando allenatore e filosofia di gioco potrebbe subire qualcosa all’inizio e frenare, ma si tratta di un problema marginale perché la squadra è forte".



Su Icardi: "Questo contenzioso con l’Inter conviene risolverlo il prima possibile. Vista al situazione è meglio che le strade si dividano. A lui consiglio di fare di tutto per andare a giocare, ovvio che ci sono anche fattori economici ma fossi in Icardi cercherei di giocare e lo farei restando in Italia. La Roma poteva essere una buona soluzione, non credo possa andare alla Juventus perché non credo Marotta voglia rinforzare una diretta concorrente. Una strada ancora percorribile è il Napoli e si affermerebbe sicuramente in modo importante".