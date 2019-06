Tegola per Inter e Uruguay, Vecino infortunato: Copa America finita

Matias Vecino deve dire addio alla Copa America. Titolare nell'esordio dell'Uruguay contro l'Ecuador (match vinto 4-0), il centrocampista nerazzurro è uscito per infortunio al 79°. Un problema muscolare alla coscia destra.

L'esito degli esami ha riscontrato una lesione muscolare: Vecino sarà out per tutta la durata del torneo. A dare la notizia la federazione uruguaiana attraverso il sito ufficiale. Un problema anche per l'Inter, con il giocatore che dovrà stare fermo per recuperare da questo infortunio.