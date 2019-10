Tardelli elogia Sensi e non si sbilancia su Inter-Juve: le parole

Marco Tardelli, durante un'intervista rilasciata a "Il Giorno", non si sbilancia su Inter-Juve. In seguito elogi nei confronti di Sensi, al momento beniamino dei tifosi nerazzurri:



"L’Inter sta crescendo e lo ha dimostrato anche nella notte sfortunata di Barcellona, dove avrebbe meritato almeno il pareggio. La Juve è la Juve, viene da otto scudetti di fila, non sta patendo il cambio di allenatore e se vince a San Siro marca il territorio. Ma il duello in ogni caso è destinato a continuare".



Su Sensi: "Sensi è più forte di me. Quello che mi somiglia di più però è Barella, fortissimo anche lui".