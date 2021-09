Tanti gol e crescita costante: Robin Gosens sfida l’Inter

Sabato pomeriggio, a partire dalle ore 18 a San Siro, l’Inter sarà impegnata contro uno degli avversari più ostici dell’intera Serie A: l’Atalanta di Giampiero Gasperini che, dopo un inizio balbettante, sembra star ritrovando la brillantezza di un tempo e si candida seriamente ad essere un avversario temibile. Soprattutto dopo la partita della passata stagione, in cui la Dea sfornò una grande prestazione contro i nerazzurri di Milano, senza però riuscire a portare a casa i tre punti. Sappiamo anche quanto significhi questa partita per lo stesso Gasperini, il cui esonero dall’Inter non è mai andato giù e che ha affrontato la squadra nerazzurra sempre con il dente avvelenato. Tante le bocche di fuoco per l’Atalanta – come al solito – e tra queste una delle più pericolose è quella dell’esterno tedesco, Robin Gosens – in gol, tra l’altro, anche nell’ultima giornata contro il Sassuolo.

Un giocatore venuto in Italia da sconosciuto, quando nella stagione 2017/2018, l’Atalanta lo prelevò dall’Heracles Almelo, e che è riuscito fino ad oggi ad affermarsi come uno degli esterni sinistri più forti del campionato, grazie a delle annate passate sempre in crescendo. Partendo dal primo anno a Bergamo, in cui riuscì a collezionare 21 presenze ed un gol, proseguendo con la seconda stagione fatta di 29 presenze e 3 gol, fino alla terza con 34 e 9 gol ed in fine la scorsa stagione con 32 presenze ed 11 gol che lo hanno reso il difensore più prolifico della Serie A della stagione 2020/2021. Insomma, un giocatore che è cresciuto tanto non solo nei numeri, ma soprattutto nelle prestazioni, tanto da essere stato uno dei protagonisti in positivo, della sfortunata avventura della sua Germania all’Europeo della scorsa estate.

Ovviamente, le grandi società europee, hanno messo gli occhi sul giocatore e vorrebbero averlo con sé. Di quest’estate l’interessamento da parte del Leicester, respinto da parte dell’Atalanta, senza dimenticare quello della Juventus e anche quello sempre vivo dell’Inter – leggi qui le ultime sulla possibile trattativa. Robin Gosens è uno dei segreti dell’Atalanta che affronterà l’Inter sabato prossimo, in una partita dalle insidie enormi e da non sottovalutare. Un primo tempo giocato come quello di Firenze potrebbe essere, questa volta, fatale. Sta a Simone Inzaghi trovare le giuste contromisure a Gosens e compagni, sperando che questo possa portare ai tre punti finali.