Tante emozioni e soprattutto tanti gol. Ecco i risultati delle gare delle 15

Questo pomeriggio sono andati in scena ben 7 incontri alle 15​​​​. Un numero di partite alquanto insolito, dovuto alla festività di Pasqua. Domani non ci sarà dunque spazio per il calcio ma ci si può accontentare di tutte le emozioni vissute e che si vivranno ancora quest'oggi. Ecco i risultati dei match giocati alle 15:

Napoli - Crotone: 4-3

Genoa - Fiorentina 1-1

Benevento - Parma 2-2

Sassuolo - Roma 2-2

Lazio - Spezia 2-1

Atalanta - Udinese 3-2

Cagliari - Verona 0-2