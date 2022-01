Tanta voglia di Bremer. Da Lucio a Miranda: quando il baluardo è verdeoro

Inter, occhi puntati su Gleison Bremer per rinforzare la difesa nerazzurra in vista della prossima stagione.

Stando alle ultime indiscrezioni, il difensore avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in nerazzurro, adesso bisognerà trovare l’accordo con Urbano Cairo, che vorrebbe incassare dalla cessione almeno 20 milioni di euro. Il brasiliano è considerato il profilo ideale in quanto è già abituato a giocare in una difesa a tre e per le sue caratteristiche. Difensore fisico, veloce e molto forte nel gioco aereo con ampi margini di miglioramento.

Non è la prima volta che l’Inter punta su un brasiliano per la difesa. Basta pensate a Lucio o Miranda, ma non solo: ci sono anche alcune meteore come Juan Jesus o Felipe. Lucio, senza dubbio, è il nome più importante. Arrivato nel 2009 dal Bayer Leverkusen, diventa subito un pilastro della difesa nerazzurra e uno dei simboli del triplete. All’Inter ci è rimasto per tre stagioni ed ha vinto tutto quello che c’era da vincere. L’altro grande centrale verdeoro della storia nerazzurra è Juan Miranda. Acquistato dall’Inter nel 2015 dall’Atletico Madrid è riuscito a riportare ordine e solidità nella retroguardia nerazzurra dopo alcune stagioni difficili.

Nel 2012 i nerazzurri acquistarono un giovane Juan Jesus dall’Internacional come erede di Lucio. Il classe ‘91, dopo un primo periodo su alti livelli si è pian piano perso. In nerazzurro ha giocato 142 partite segnando un gol per poi essere ceduto alla Roma per 10 milioni di euro. Da ricordare anche la breve parentesi durata soltanto 6 mese di Felipe. Difensore di esperienza arrivato in nerazzurro a parametro zero nel febbraio del 2015 dove ha collezionato soltanto 4 presenze.