Tamponi Lazio, Lotito decade da ogni carica federale: 12 mesi di inibizione

Stando a quanto riporta Ansa, quest'oggi la Corte d'Appello della FIGC ha emesso la sentenza per la vicenda tamponi che coinvolge la Lazio. La decisione presa ha stabilito che Claudio Lotito sarà inibito per 12 mesi.

Per effetto di questa sentenza, il presidente dei biancocelesti decade da ogni carica federale perché supera i 12 mesi di squalifica in 10 anni​. La Lazio, in ogni caso, farà ricorso al Collegio di garanzia del Coni.

In appello, sono state confermate le inibizioni di 12 mesi ciascuno per i due medici del club, Ivo Pulcini e Fabio Rodia, mentre la multa alla Lazio e' stata innalzata da 150 mila a 200 mila euro.