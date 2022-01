Tamponi Inter: Inzaghi ancora positivo, dita incrociate per Lautaro

Inzaghi in isolamento, attesa di novità su Lautaro dal Sudamerica.

Come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, saranno effettuati altri tamponi in casa Inter. Nel frattempo mister Inzaghi ieri ha dovuto rinunciare alla seduta di allenamento (a causa del Covid appunto), ne ha fatto le veci il suo secondo, Massimiliano Farris.

Dall’Argentina inoltre non arrivano buone notizie, nel ritiro dell’Albiceleste sono risultati positivi il commissario tecnico Scaloni e due giocatori. A questo proposito l’Inter aspetta con ansia aggiornamenti su Lautaro Martinez. Il rientro del “Toro” è previsto per il 3 Febbraio, praticamente a ridosso del derby con il Milan, riguardo il suo impiego molto dipenderà dall'evolversi della situazione nei prossimi giorni.

Gli scongiuri in merito alla possibilità che nelle 48 ore precedenti la stracittadina, il giocatore nerazzurro sia trovato positivo al Covid, si sprecano. Un’eventualità che manderebbe dritto in emergenza l’attacco interista, pur considerando l’arrivo imminente di Caicedo. Anzi quest'ultimo si vedrebbe quasi certamente costretto a un battesimo di fuoco contro i cugini, anche se di problemi non dovrebbe averne visto che la punta ecuadoriana di derby ne ha giocati diversi nella capitale sponda Lazio.