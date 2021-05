Tagliafico: “Inter grandissimo club, Zanetti un idolo. Vedremo cosa accadrà”

L’Inter sarebbe alla ricerca in vista della prossima stagione di un esterno sinistro con caratteristiche tecniche adatte allo stile e modulo di gioco utilizzato da Antonio Conte. Tra i giocatori nel mirino di Marotta e Ausilio ci sarebbe anche quello di Nicolas Tagliafico dell’Ajax.

Il 28enne argentino ha aperto ad un’eventuale trasferimento all’Inter nel corso di un’intervista concessa a Radio Marca. Ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni: “Il mio nome accostato all'Inter? Mi sento bene, sono in un ottimo momento di carriera, ho vinto tanto. Non voglio mentire, mi piacerebbe andare a giocare in un campionato più impegnativo. Ma ci deve essere un guadagno per tutte le parti.

"Zanetti un punto di riferimento? Certo, è un idolo e un esempio. Un giocatore sempre professionale, disciplinato. Lo ammiravo per la sua maniera di lavorare. Con Javier ho sempre avuto una buona comunicazione. L'Inter è un grandissimo club, ma sono molto sereno. Vedremo cosa accadrà"