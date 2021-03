T. Nordhal: "Milan, troppi punti dalla prima. CR7? Meglio Ibra e Lukaku"

Il quotidiano sportivo Tuttosport, ha intervistato il Thomas Nordhal, figlio dell'attaccante del Milan anni '50, Gunnar, che ha parlato della lotta scudetto e di alcuni singoli del campionato di Serie A.

Ecco le sue parole: "Scudetto al Milan? Sinceramente non credo. Ci sono troppi punti di distacco dalla prima. Si deve puntare alla qualificazione in Champions League, un ottimo traguardo. E prestare attenzione dietro".

Nordhal ha, poi, continuato: "Chi scelgo tra Ibra, Lukaku e CR7? Voto per Zlatan e per Romelu. Mi spiego meglio: la Juventus ha vinto svariati campionati pure senza CR7. E addirittura ora i bianconeri rischiano di non vincere lo scudetto. Ibra e Lukaku invece hanno migliorato Inter e Milan. E al momento stanno centrando gli obiettivi per cui sono stati messi sotto contratto. Non mi fraintenda, CR7 resta un grande giocatore, ma non ha avuto quel grande impatto sui risultati della squadra che ci sia auspicava".