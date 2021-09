Svolta su Brasile-Argentina: aperta un'indagine sui fatti di domenica sera

La Fifa ha ufficialmente aperto un’indagine sui fatti di Brasile-Argentina di domenica sera.

A comunicarlo è stata il massimo organo calcistico mondiale attraverso una nota pubblicata sul proprio sito: “La FIFA si rammarica delle scene che hanno preceduto la sospensione della partita tra Brasile e Argentina per le qualificazioni Conmebol alla Coppa del Mondo 2022, che hanno impedito a milioni di tifosi di godersi una partita tra due delle nazioni calcistiche più importanti del mondo. I primi resoconti ufficiali della partita sono stati inviati e queste informazioni saranno analizzate dagli organi disciplinari competenti e una decisione sarà presa a tempo debito".

Il big match sudamericano, valido per le qualificazioni ai mondiali del Qatar, è stato sospeso dagli ufficiali dell'Agenzia sanitaria brasiliana dopo solo 5’ dal fischio d’inizio a causa della la presenza tra le fila della Selecciòn di quattro calciatori provenienti dalla Premier League inglese che, secondo le misure anti Covid del Brasile, avrebbero dovuto osservare la quarantena di due settimane. Come riportato da Sport Mediaset, l’ipotesi del rinvio del match è la meno probabile. Più probabile che la FIFA opti per una penalità e assegni una sconfitta a tavolino per il Brasile, oltre ad ulteriori sanzioni e penalizzazioni. I verdeoro rischierebbero una squalifica del campo o il divieto di disputare in casa le sfide di qualificazione mondiali che mancano. Difficile che il Brasile accetti una sconfitta a tavolino o ulteriori sanzioni o che l'Argentina accetti altre soluzioni che non comportino i tre punti automatici. Per questo motivo potrebbe scoppiare una vera e propria battaglia legale.