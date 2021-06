Svolta Inter, idee chiare: c'è l'esterno che mette d'accordo tutti

"L’Inter ha virato con decisione su Emerson Palmieri". Svolta per le fasce dell'Inter. L'italo-brasiliano sarebbe, stando a La Gazzetta dello Sport, il nome individuato da Simone Inzaghi per rinforzare le corsie laterali.

Convergenza totale dentro il club nerazzurro su questo profilo, annuncia il quotidiano che - sui tempi - spiega come potrebbe servire comunque un po’ di pazienza.

E Perisic? L'esterno croato può tornare a giocare in Bundesliga, l'Inter per lui non ha in mente il rinnovo. In calo le quotazioni di Florenzi.