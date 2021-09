Svizzera-Italia: le ultime di formazione. Anche Barella a caccia di un record

Dopo il pareggio con la Bulgaria, l’Italia di Roberto Mancini torna in campo questa sera (domenica 5 settembre, ndr) alle 20.45 al St. Jakob-Park di Basilea contro la Svizzera.

"Con gli elvetici - ricorda in queste ore il sito della Gazzetta dello Sport - non perdiamo da 28 anni, ma l’ultima vittoria in trasferta è del 1933". Stando alle ultime, Mancini, pur portato alla conferma di Immobile, ha considerato molto anche le alternative. "La prima - scrive ancora il quotidiano sportivo - è Kean che offre un’interpretazione più dinamica del ruolo. Può palleggiare e aiutare la mediana, ma anche scambiarsi con Insigne che diventerebbe falso 9 in alcuni tratti della partita, per depistare i centraloni di Yakin. Come potrebbe fare lo scattante Raspadori che ha già giocato uno spezzone di gara contro la Bulgaria. Scamacca sarebbe l’opzione più classica e più fisica, la più adatta, a partita in corso, dovessimo ritrovarci nelle necessità di un assedio incalzante, con torre sotto le mura. L’idea del falso 9, che aggiungerebbe un palleggiatore a una squadra atleticamente imperfetta, potrebbe anche essere quella di partenza, nell’interpretazione di Insigne (con Pellegrini a sinitra) o di Bernardeschi". Sicuro del posto è invece l'interista Nicolò Barella.

"Siamo abbastanza tranquilli. Sappiamo che dobbiamo vincere perché due giorni fa abbiamo perso punti. Abbiamo le qualità per farli e se giochiamo come sappiamo domani sera possiamo vincere - ha detto Mancini in conferenza stampa -. Sarà una gara difficile, ma non perché siamo campioni d'Europa... semplicemente perché tutte le gare contro la Svizzera sono sempre state difficili". L'ultima sconfitta della Nazionale dell'era Mancini risale al 10 settembre 2018, 0-1 col Portogallo a Lisbona in Nations League. Se stasera non dovesse arrivare il ko, l'Italia supererebbe lo storico record a oggi condiviso con la Spagna, imbattuta per altrettante partite fra febbraio 2007 e giugno 2009, e Brasile (dicembre 1993 - gennaio 1996).

Le probabili formazioni

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Sow, Frei; Zuber, Fassnacht, Steffen; Seferovic. All. Yakin.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini.