SuperLega, Toti: "Vicenda che penalizza i tifosi e la loro passione"

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, attraverso la sua pagina Facebook, si scaglia contro la SuperLega creata da dodici club europei.

Ecco quanto riportato: “Il calcio è meritocrazia, chi vince sul campo deve andare avanti. Non so come andrà a finire la storia della Superlega ma la cosa certa è che penalizzerà solo i tifosi cancellando la nostra storia, fatta di passione e di amore per i colori".

Ancora, Giovanni Toti, aggiunge: “Il calcio è di chi lo ama e non di chi vuole guadagnare di più".