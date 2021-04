SuperLega, Sabatini: "Stanno uccidendo il calcio. Un ritorno al feudalesimo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il dirigente del Bologna ed ex dirigente dell’Inter, Walter Sabatini, ha parlato della creazione della Superlega.

Ecco le sue parole: “Stanno uccidendo il calcio. Il calcio è uno sport popolare che si gioca in strada prima di tutto. Questa è la mia posizione personale. Questa vicenda mi fa schifo, è un ritorno al fadaulesimo. Spero che Fifa e Uefa difendano il calcio”.

L’ex Roma ha continuato: “Il calcio resisterà anche a questo attacco. Resterà ferito in maniera grave ma il calcio scorre nelle vene delle persone. È una scelta insopportabile che spinge all'indietro, non in avanti. Spero di parlarne per l'ultima volta oggi. Viene disatteso il merito sportivo".