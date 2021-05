Superlega, quattro club (due italiane) fuori dalla Champions per 2 anni?

Superlega, quanto accaduto intorno alla metà di aprile, con la creazione di questa competizione da parte di 12 club fondatori, sembra tutt'altro che superato. Al momento infatti ci sono ancora 4 club che non hanno abbandonato definitivamente il progetto.

Si tratta di Juventus, Milan, Real Madrid e Barcellona. Questo, scrive la Gazzetta dello Sport, sembra poter portare conseguenze importanti da parte della Uefa.

Il rischio infatti è che, se nel giro di pochi giorni non dovesse essere chiusa la Superlega, questi club potrebbero essere esclusi dalla Champions per 1 o 2 anni. Destino diverso invece per le "pentite" che rischierebbero solo una multa, anche se si parla di importi pesanti (milioni di euro).