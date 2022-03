Superlega, per Laporta si farà. Scontro totale con gli sceicchi del PSG

Superlega atto secondo, per il presidente del Barcellona Laporta il progetto si farà.

Il presidente dei catalani, uno degli ideatori e con Andrea Agnelli e Florentino Perez tra coloro che continuano a sostenere il progetto che sembrava ormai tramontato, è convinto che la Superlega vedrà la luce. La competizione che aveva coinvolto nella stesura originaria alcuni tra i club più importanti d'Europa, tra i quali l'Inter, sembrava esser definitivamente tramontata ma evidentemente non è così. Come riportato da tuttomercato.web Laporta conferma che il progetto è vivissimo e nella nuova versione sarà aperto e strutturato per non condizionare i campionati nazionali, diventando così il torneo più affascinante al mondo. Il presidente blaugrana auspica un dialogo con l’UEFA, ma sottolinea come per Barcellona, Real Madrid e Juventus non è accettabile che vi siano quelli che lui definisce dei veri “club-stato” contro i quali diventa impossibile competere e per colpa dei quali il calcio è insostenibile.



La non velata accusa rivolta agli sceicchi proprietari di Manchester City e PSG non si è fatta attendere.



Durante una conferenza stampa a Vienna a fine dell’Assemblea generale dell’ECA (Associazione dei Club Europei) della quale è presidente, Nasser Al-Khelaifi, proprietario del Paris Saint-Germain, ha lapidariamente dichiarato: “ La Superlega non esiste. Non la prima, non la seconda” riferendosi alle due versioni progettate dai promotori. Per Al-Khelaifi semplicemente tutti sono contrari a quel progetto, dai tifosi ai mass media, dai grandi ai piccoli club. Non citandoli si è rivolto a Barca, Real e Juve, unici club a volere la Superlega, squadre che però non rinunciano, sempre secondo il patron del PSG, a continuare a giocare nelle competizioni UEFA. Nella conferenza stampa trasmessa da Sky Sport, il presidente dell’ECA ha ribadito anche l'attuale compattezza dei club europei che, a suo dire, starebbero lavorando come se fossero un’unica famiglia sostenendosi a vicenda.