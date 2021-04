Superlega, la Uefa pronta a cambiare le regole del Fair Play Finanziario

Dopo poco più di 48 ore dal suo annuncio, il progetto Superlega si può ormai considerare fallito. Delle 12 squadre fondatrici ne sono rimaste al momento soltanto 4, che dovrebbero dare l’addio ufficiale entro le prossime ore.

Secondo quanto riportato dall’Equipe, la Uefa avrebbe ricevuto il messaggio dei club rivoluzionari e sarebbe pronta a fare alcuni cambiamenti. In particolare dovrebbero cambiare le regole del Fair Play Finanziario, strumento che prevede il pareggio di bilancio come obiettivo per non essere multati, per concedere maggiore flessibilità economica ai club che stanno vivendo un periodo di enorme difficoltà.

La conferma è arrivata anche da Aleksander Ceferin, presidente della confederazione europea, che ha riferito nel corso del congresso di ieri, il Fair Play di essere pronto ad eliminate alcune ingiustizie sul FFP. Le regole che stanno alla sua base non hanno ormai più ragione di esistere nel calcio attuale, alle prese con una crisi economica scaturita dalla pandemia che ha messo alle strette la maggior parte dei club europei.