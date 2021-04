SuperLega, Il tribunale di Madrid ricaccia indietro le sanzioni di FIFA e UEFA

La nascita della Super Lega, come un terremoto, sta scuotendo l'intero mondo del calcio europeo: non si fa che discutere di questo ormai. Sono passate ormai 48 ore dalla creazione di questa nuova competizione, ma ancora la spaccatura che si è formata tra chi è favore della SuperLega e chi della Uefa non sembra volersi rimarginare.

Stando a quanto riporta Calciomercato.it, tra le comunicazioni effettuate nelle scorse ore da UEFA e FIFA sono state paventate esclusioni e limitazioni ai club fondatori della Superlega ed in particolare ai calciatori coinvolti per quanto concerne Europei e Mondiali. Provvedimenti che però, secondo quanto sottolineato da Reuters sarebbero stati già ricacciati indietro dal tribunale di Madrid.