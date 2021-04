Superlega, il tifo nerazzurro si spacca. I risultati del sondaggio

Svolta epocale nel mondo del calcio con la nascita della Superlega, un torneo tutto nuovo che comprenderà 20 club, di questi ben 15 qualificati automaticamente ogni anno. Tra questi ci sarebbe anche l’Inter, che è tra i 12 club fondatori della nuova competizione.

La Superlega prende nettamente le distanze dai tornei della UEFA e della FIFA che hanno finora caratterizzato il mondo del calcio. L’annuncio ha scatenato le reazioni da parte di tifosi, club, addetti ai lavori e anche della politica. Ma cosa ne pensano i tifosi nerazzurri sulla Superlega, sono favorevoli o contrari?

Nella giornata di ieri vi abbiamo chiesto un parere sulla situazione attraverso un sondaggio pubblicato sui nostri canali social. Un sondaggio che ha coinvolto un migliaio di utenti, che hanno spiegato anche le motivazioni del loro voto. Il popolo interista, come il resto degli appassionati di calcio, si è diviso ma a ricevere il maggior numero di voti è stato quello dei contrari con il 54%.

L’idea del campionato elitario, che vedrebbe sfidarsi le squadre più forti dei campionati europei, non entusiasma una gran parte dei tifosi nerazzurri in quanto preferirebbe rispettare la tradizione. Molti di voi hanno definito la Superlega la “morte del calcio” in quanto l’avidità del denaro prenderebbe il sopravvento sull’integrità e i valori del gioco. Il calcio rischierebbe di diventare un semplice “show business” e perderebbe dunque passione e romanticismo.

Molti tifosi hanno espresso il loro malcontento verso il sistema UEFA, che ha generato una certa disparità e distrutto l’economia dei club. Altri invece sarebbero ancora dubbiosi e vorrebbero avere più dettagli sulla nuova competizione. Il 46% dei nostri votanti sarebbe comunque favorevole alla SuperLega ma solo se l’Inter continuasse comunque a giocare in Serie A.