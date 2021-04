SuperLega, il comunicato dei calciatori del Liverpool

La nascita della SuperLega sta facendo discutere molto, con prese di posizione molto nette. L'ultima, in ordine di tempo, è quella dei calciatori del Liverpool che con un comunicato, pubblicato dal capitano Henderson, hanno detto la loro.

Ecco le parole: "Non ci piace e non vogliamo che accada. Questa è la nostra posizione collettiva. Il nostro impegno per questo club e i suoi tifosi è assoluto ed incondizionato. You'll never walk alone".

Presa di posizione che lascia poche interpretazioni quella dei calciatori del Liverpool che si schierano decisamente contro la SuperLega.