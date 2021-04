Superlega, ci siamo: 12 club pronti a rivoluzionare il calcio europeo. Annuncio a breve

La Superlega esce allo scoperto. Il torneo delle grandi d'Europa, che nell'immaginario comune dovrebbe prendere il posto dell'attuale Champions League, potrebbe essere annunciato già nella serata di oggi, almeno secondo quanto riportato dal New York Times.

Il quotidiano americano aggiunge anche qualche dettaglio: i club che in questi mesi avrebbero lavoro in segreto alla costruzione di questa Superlega sono il Real Madrid, il Barcellona, il Manchester United, il Liverpool, la Juventus e il Milan. A questi club dovrebbero aggiungersi anche altre squadre blasonate del vecchio continente, pronte ad unirsi al tavolo dei fondatori (tra queste c'è anche l'Inter).

Secondo il NY Times, la tempistica dell'annuncio non sarebbe casuale: lunedì infatti la UEFA dovrebbe annunciare il nuovo format della Champions League, in vigore dal 2024, e i club "separatisti" vorrebbero anticipare proprio questo annuncio. Al momento non ci sono ancora molti dettagli sulla Superlega, ma è praticamente certo che questa nuova competizione sconvolgerà gli equilibri geopolitici ed economici del calcio europeo, ormai consolidati da circa un secolo.