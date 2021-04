SuperLega, Calderon: "Perez grottesco. Sua immagine offuscata"

Anche in Spagna il progetto della SuperLega ha fatto molto discutere e ha scatenato tantissime critiche. L'ultima, in ordine di tempo, è stata quella di Ramon Calderon, nei confronti del suo successore Florentino Perez.

Ecco le sue parole: "Penso che tutta questa faccenda sia estremamente imbarazzante. Credo che Florentino Perez abbia realizzato questo progetto in modo grottesco, andando in tv a dire che lo stava facendo per salvare il calcio".

Calderon ha aggiunto: "Penso che sia stato un errore enorme. Avrebbe dovuto consultare i tifosi prima di prendere questo tipo di iniziative. La sua immagine oggi è parecchio offuscata".