SuperLega, addio! Agnelli: "Non si può fare con meno di sei squadre"

Impossibile andare avanti così. Non ci sono i numeri. Anche il fondatore della Superlega e presidente della Juventus, Andrea Agnelli, pare si sia arreso dopo il ripensamento dei sei club inglesi.

Interpellato dalla Reuters, alla domanda se il progetto potrebbe ancora prendere vita, Agnelli ha risposto: "Per essere franco e onesto no, evidentemente non è il caso. Resto convinto della bontà del progetto, ma non si può fare un torneo a sei squadre".