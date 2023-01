Supercoppa, le scelte di Inzaghi. Chi gioca (e chi no)

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 17/01/2023

La Supercoppa nel mirino. Un trofeo da centrare già nel bel mezzo di una stagione che vede l’Inter attardata in campionato, ma decisamente in corsa per un piazzamento Champions. Contro il Milan, ad ogni modo, sarà banco di prova importante: la possibilità di centrare un obiettivo solletica non poco entrambi i club, vogliosi di firmare col proprio nome un incrocio senza appelli.

I nerazzurri arrivano alla sfida rinfrancati dal successo col Verona; qualche problema in più sembra ora averlo il Milan, reduce dall’eliminazione in Coppa Italia e dal mezzo passo falso contro il Lecce. Ma chi giocherà contro i rossoneri di Pioli?

Supercoppa, le scelte di Inzaghi: idee chiare per i nerazzurri

Indicazioni arrivano dal sito de La Gazzetta dello Sport. Pochi dubbi.

L’Inter dovrebbe schierare Onana tra i pali; Skriniar, Acerbi e Bastoni in difesa. A centrocampo fasce occupate da Darmian (dunque, favorito su Dumfries) e Dimarco, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo. In attacco il tandem Dzeko-Lautaro. Viaggia verso la panchina Romelu Lukaku, che potrebbe dunque anche rivelarsi un’arma a gara in corso; più incerta invece appare la disponibilità di Marcelo Brozovic, altro infortunato di lusso della truppa di Inzaghi.