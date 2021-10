Supercoppa Italiana, data da cambiare? Ecco cosa può fare la Lega

C'è la data per la Supercoppa Italiana.

Nella giornata di oggi è stato reso noto un documento con presente, all'interno, tutta una serie di eventi, sportivi e non, che si terranno in Arabia Saudita - paese in cui si giocherà, per l'appunto, la Supercoppa Italiana - ed in cui figurava anche la presenza, in data 22 dicembre, della partita tra l'Inter, vincitrice dello scudetto la scorsa stagione, e la Juventus, vincitrice della Coppa Italia nella finale contro l'Atalanta.

In realtà, il programma della Serie A, prevede già un turno infrasettimanale proprio nelle date del 21 e 22 dicembre, quando Inter e Juventus sfideranno rispettivamente il Torino di Ivan Juric e il Cagliari di Walter Mazzarri. Proprio per questo motivo, la Lega di Serie A potrebbe prendere due decisioni: rifiutare la data della finale e rinviarla a data da destinarsi oppure rinviare i due match di campionato successivamente. Una decisione che, ovviamente, interessa molto da vicino soprattutto le due società che dovranno affrontare un viaggio molto dispendioso.

Vedremo come si risolverà la questione Supercoppa Italiana. Intanto, l'Inter, si prepara senza i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, alla complicatissima partita contro la Lazio di Maurizio Sarri che vorrà riprendere il cammino della vittoria dopo l'inaspettata e clamorosa sconfitta contro il Bologna. L'Inter dovrà valutare le condizioni di tanti nazionali, soprattutto quelle di Lautaro, colpito, oggi da un affaticamento - leggi qui le sue condizioni - e quelle di Hakan Calhanoglu che potrebbe non partire da titolare contro i biancoazzurri - leggi qui le ultime - per poi tornare in campo contro lo Sheriff.