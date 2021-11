Supercoppa Inter-Juventus, spunta la data e il luogo della sfida

Inter-Juventus, si attende soltanto l’ufficialità di luogo e data della finale di Supercoppa italiana tra che metterà in palio il primo trofeo stagionale.

Come annunciato nella giornata di ieri 8 novembre da Paolo Dal Pino ( clicca qui per leggere le sue parole), presidente della Lega Serie A, entro questa settimana arriverà la comunicazione ufficiale. Il prossimo giovedì, infatti, andrà in scena il Consiglio di Lega in cui si prenderà la decisione definitiva sulla questione. La lega è chiamata a decidere tra San Siro e Arabia Saudita, con la prima nettamente favorita.

Come raccolto da La Gazzetta dello Sport, il match dovrebbe disputarsi allo Stadio San Siro di Milano il prossimo 12 gennaio. Data ideale, dato che in questo modo non ci sarebbe il bisogno di rinviare partite di campionato, come succederebbe invece se si giocasse il 22 dicembre o il 5 gennaio. L’ufficialità dovrebbe arrivare nella giornata di giovedì.

La Supercoppa, salvo clamorosi colpi di scena, tornerà a giocarsi in Italia dopo diversi anni in Arabia Saudita (ad eccezione dell’ultima edizione a Reggio Emilia a causa della pandemia). L’ultima volta che si è tenuta nella nostra penisola risale al 2017 allo Stadio Olimpico, con la vittoria della Lazio di Inzaghi sulla Juventus.