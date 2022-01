Supercoppa, Allegri in emergenza: questa Juve non fa paura

Supercoppa, archiviata la vittoria contro la Lazio i nerazzurri sono già al lavoro per preparare il prossimo impegno contro la Juventus che mette in palio il primo trofeo di questo 2022.

Gli uomini di Simone Inzaghi partono con i favori del pronostico contro una Juve senza diversi giocatori e che in questa stagione non ha quasi mai brillato. La banda di Allegri, infatti, sta finora deludendo le aspettative, rivelandosi meno solida in fase difensiva, tecnicamente insufficiente in mezzo al campo e poco prolifica, rispetto al passato, in attacco. Dopo una prima parte di stagione complicata si è pian piano ripresa collezionando 5 vittorie e due pareggi da dicembre. Ieri sera ha sbancato l’Olimpico rimontando la Roma da 3-1 a 3-4 in 7’, ma con l’Inter sarà un’altra storia.

I nerazzurri sono in testa alla classifica con una partita in meno e reduci da 8 vittorie di fila in campionato. Una squadra solida, organizzata e matura che sta proseguendo la sua marcia inarrestabile. L’ultima sconfitta in campionato risale allo scorso ottobre, proprio contro la Lazio, dopo di che tutte vittorie ad eccezione dei pareggi con Juventus e Milan.

Nel match di supercoppa la Juventus, inoltre, sarà costretta a rinunciare ad alcuni giocatori chiave come Federico Chiesa, Juan Cuadrado, Mattjis De Ligt e Danilo. Difficile il recupero di Leonardo Bonucci e di Alex Sandro, ancora alle prese con problemi fisici. Ci sarà invece Giorgio Chiellini, guarito dal Covid-19. Una squadra comunque in piena emergenza che dovrà vedersela contro un’Inter in grande forma. La Juventus non è più una corazzata e adesso non fa più paura, ma in una gara secca potrebbe succedere di tutto.