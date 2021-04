Super Lega, Teotino: “Inter, Milan e Juve non devono essere escluse dal campionato”

Intervenuto ai microfoni di RAI 2, nel corso di 90esimo minuto, il giornalista e opinionista sportivo Gianfranco Teotino ha detto la sua sulla Superlega e sulle sanzioni richieste contro Inter, Milan e Juventus da 11 club della Serie A.

Ecco le sue parole: “Inter, Milan e Juventus non dovrebbero essere escluse dal campionato. Al massimo dovrebbe essere l'Uefa a decidere. Ma penso che tutti gli altri club dovrebbero affrontare la questione in modo unanime per evitare che un progetto simile a quello della Super Lega possa ripresentarsi in futuro”.