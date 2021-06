Suning, Zhang potrebbe perdere il controllo della società: trattative in corso

Arrivano importanti novità da Bloomberg sulla situazione del colosso cinese Suning, azienda di proprietà della famiglia Zhang, colpita duramente dalla crisi finanziaria scaturita dalla pandemia. Gli Zhang, adesso, potrebbero perdere definitivamente il controllo della società.

Stando a quanto rivelato da Bloomberg, la società Alibaba Group Holding Ltd. e il governo provinciale di Jiangsu sono in trattative con gli Zhang e vicinissimi ad un accordo per l’acquisto di una partecipazione nel ramo di vendita al dettaglio del gruppo Suning attraverso un nuovo consorzio. L’annuncio potrebbe arrivare già nel corso di questa settimana.

Il 5,8% delle azioni di Suning, in possesso di Zhang Jindong, sono state sospese dal Tribunale di Pechino lo scorso 16 giugno, dopo il crollo ai minimi storici di suning.com nella borsa di Shenzen. Sono attesi ulteriori sviluppi sulla questione nei prossimi giorni.