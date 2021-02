Suning, Zhang: “Chiuderemo le attività irrilevanti per il nostro business”

Il futuro societario dell’Inter è sempre più incerto. Il gruppo Suning, a causa della crisi economica scaturita dalla pandemia mondale e dalle restrizioni del governo cinese, starebbe valutando la cessione dell’Inter e da qualche tempo avrebbe avviato le trattative con alcuni potenziali acquirenti.

Come riportato dall’emittente cinese Titan Sport, Zhang Jindong nel corso di un intervento pubblico in cui ha parlato delle strategie future di Suning ha annunciato grandi chiusure per provare a risollevare l’azienda dalla crisi. Nessun riferimento esplicito all’Inter ma nel discorso ha sottolineato di volersi concentrare soltanto sulla vendita al dettaglio. Ecco di seguito riportate le sue parole:

“Dobbiamo essere concentrati sul nostro campo di battaglia principale, iniziare a ridurre, ridisegnare la linea di battaglia. Ci concentreremo risolutamente sul settore della vendita al dettaglio, dovremo chiudere e ridurre le nostre attività irrilevanti per l'industria della vendita al dettaglio senza esitazione".