Suning taglia il personale e riduce i costi: il motivo della scelta

Secondo quanto riportato da Lanxiong Sports e dal portale di approfondimento economico-finanziario Calcio e Finanza, Suning avrebbe deciso di tagliare il 30% del proprio personale per ridurre i costi.



La decisione è dovuta all’aumento dei costi per i diritti tv. Per il servizio streaming, Suning spende più di 482 milioni di euro e nell'offerta sono inclusi i maggiori campionati europei.

Non solo: stando sempre alle indiscrezioni cinesi sarebbe di nuovo in piedi la trattativa con Alibaba per una joint venture legata allo sport.