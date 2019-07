Suning Rakuten, accordo tra colossi, Inter e Barcellona futuro in comune?

Con un Tweet di oggi, il Gruppo Suning International ha annunciato una nuova partnerschip commerciale con un colosso del commercio delle comunicazioni, Rakuten, la piattaforma di scambi elettronici giapponese. Un gigante del settore, basti solo pensare che il suo sito è il più grande del Giappone nella sua categoria ed uno dei più grandi a livello globale. Questo l’annuncio ufficiale: “Suning International e Rakuten hanno dato vita ad una partnership strategica reciprocamente vantaggiosa. In base all'accordo, Rakuten lancerà il suo flagship store su http://Suning.com e la partnership si espanderà anche offline nei mercati retail di Suning.”

Rakuten, come si sa, è lo sponsor principale del Barcellona ed anche per questo il patto commerciale è stato sancito con un’immagine ad effetto: le due maglie del Barca e dell’Inter a simboleggiare i due gruppi commerciali. Non è inverosimile chiedersi se questo accordo possa sfociare una un rapporto di sponsorizzazione anche per l’Inter, d’altro canto perché esporre le maglie dei club in un evento simile?