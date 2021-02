Suning pronta a cedere anche il club in Cina: Jiangsu in vendita a un penny!

Questione di priorità, ed evidentemente il calcio non rientra più tra queste per il colosso asiatico Suning, che da tempo è alla ricerca di possibili acquirenti per l'Inter. Secondo quanto riportato dai media cinesi però, anche lo Jiangsu, club di Nanchino di proprietà della famiglia Zhang, sarebbe ufficialmente in vendita.

Entrando nei dettagli, il club attualmente campione di Cina sarebbe in vendita all'incredibile cifra di un solo penny! Ai possibili acquirenti, in pratica, è richiesto solo di farsi carico della situazione debitoria della società calcistica, pari a circa 500 milioni di Yen (63,7 milioni di euro).

Il passaggio di proprietà però dovrà concludersi in breve tempo, cioè entro l'inizio della stagione 2021: in caso contrario lo Jiangsu rischierebbe lo scioglimento, e questo è sicuramente uno scenario da evitare ad ogni costo.