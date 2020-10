Suning Premier League, gli inglesi chiedono 180 milioni di risarcimento

Continua la battaglia tra il gruppo Suning e la Premier League. La PPLive Sports, tv di proprietà della famiglia Zhang, aveva raggiunto un accordo nel 2016 con il campionato inglese per la trasmissione in Cina di partite live e gli highlights,

Un accordo da 564 milioni di sterline (630 milioni di euro circa) valido per il triennio 2019 al 2022, tra pacchetti in chiaro e in abbonamento. Il patto è stato però sciolto lo scorso 26 agosto proprio dall'emittente tv di proprietà di Suning.

Secondo quanto riferito da Bloomberg, la tv privata di proprietà della famiglia è stata accusata di non aver saldato il pagamento per le partite live e per gli highlights. Per questo motivo la massima lega inglese ha citato in giudizio PPLive Sports International Ltd, emittente di proprietà proprio di Suning, per 215,3 milioni di dollari (circa 180 milioni di euro) a causa del mancato pagamento della quota relativa ai diritti tv della Premier League.