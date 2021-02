Suning, non solo l’Inter: gli Zhang mettono in vendita anche lo Jiangsu

Non solo l’Inter, come riportato dal portale Titan Sport, il gruppo Suning avrebbe intenzione di cedere anche lo Jiangsu. Il club, attualmente campione in carica del campionato cinese, era stato acquistato dagli Zhang nel 2015 per 75 milioni di euro e potrebbe presto cambiare proprietà.

La volontà di Zhang Jindong sarebbe quella di cedere tutte le quote anche a prezzo di saldo oppure far entrare in società nuovi investitori e sponsorizzazioni. Suning avrebbe aperto anche alla possibilità di cambiare città al club, con l'allontanamento da Nanchino.

Diverse società avrebbero fatto sondaggi per l’acquisizione, ma per il momento nessuna operazione è stata portata a termine. Il futuro del club con sede a Nanchino appare sempre più incerto, anche perché la squadra non ha ancora iniziato il classico ritiro pre stagionale e sarebbe in attesa di novità da Suning. Situazione molto complicata, considerando l’imminente inizio della nuova stagione calcistica cinese previsto il prossimo 1 aprile con il match di Supercoppa.